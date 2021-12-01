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Жители Камышки и Комсомольской Ишимского района получили ключи от новых квартир

Общество, 15:48 30 декабря 2021

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Жители из труднодоступных деревень Ишимского района получили комфортные квартиры в п. Октябрьский, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ключи от квартир жителям Камышки и Комсомольской вручил глава района Сергей Ломовцев. Строительство жилья стало возможным благодаря реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие жилищного строительства" в 2021 году.

В 2022 году планируется сдача 59 квартирного дома в п. Плодопитомник.

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# ветхое и аварийное жилье , Ишимский район

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