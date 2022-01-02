Тюменские музеи приглашают горожан на утренники и квесты

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Новогодние программы подготовили для жителей и гостей Тюмени сотрудники местных музеев, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

В Тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова пройдет цикл мероприятий под общим названием "Елки в Словцова". Посетителей ждут интерактивные занятия, мастер-классы, экскурсии и утренник.

Сотрудники музея Машарова до 16 января будут проводить новогодние утренники для детей "Однажды в студеную зимнюю пору". Гостей ждут рассказы о традициях, конкурсы и колядки. Начало представлений в 12 часов.

Интерактивный праздник "Береги нос в большой мороз" для юных жителей Тюмени состоится в музее "Городская Дума". Ребята всех возрастов приобщатся к зимним забавам, узнают, как делают валенки и почему их любил носить Петр I.

Музей "Усадьба Колокольниковых" организует детский утренник "Дед Мороз в прямом эфире". Это игровая программа с лесными жителями, где Дед Мороз выйдет в прямой эфир и пригласит ребят в свою резиденцию. Юным гостям нужно будет выполнить веселые задания.

Археологический музей заповедник со вторника по субботу с 12 часов будет проводить соревнования, хороводы и мастер-классы. Ребят постарше ждут квест "Дед Мороз против Ётунов!" и игровая программа "Новогоднее ВИКИНГключение".

Подробнее ознакомиться с расписанием мероприятий и приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.