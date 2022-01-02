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Десять школ Тюменской области присоединились к проекту "Абсолютное право"

Общество, 09:31 02 января 2022

Абсолютное право | Тюменская область ВКонтакте | Фото: Абсолютное право | Тюменская область ВКонтакте

Десять школ Тюменской области присоединились к региональному образовательному проекту "Абсолютное право" в 2021 году. Это учреждения из Тобольского, Уватского, Нижнетавдинского и Ярковского районов, Ишима и Тюмени, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Проект "Абсолютное право", направленный на развитие правовой грамотности школьников, стартовал в августе при поддержке фонда президентских грантов. После подачи заявки школам предстояло пройти конкурсный отбор. Затем учреждения сформировали команды, состоящие из педагога и трех обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет.

Командам предстояло пройти образовательный интенсив от практикующих юристов по публичным выступлениям, лидерским компетенциям и основам практико-ориентированных правовых знаний. После чего они вернулись в свои школы и провели не менее пяти мероприятий на местах.

Параллельно, для всех учащихся 8-11 классов школ региона, в рамках проекта "Абсолютное право", состоялись олимпиада по правовой грамотности и "Зимняя школа". Повысить свою правовую грамотность смогли более 1600 школьников Тюменской области.

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# олимпиада , правовая грамотность , школьники

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