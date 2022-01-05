Авиаперевозчики напомнили, каких собак запрещено перевозить на самолетах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Требования и правила перевозки животных напомнили россиянам авиакомпании в новогодние каникулы.

Некоторые виды животных провозить в салоне самолета нельзя. Это аквариумные рыбки, грызуны, членистоногие, пресмыкающиеся, дикие животные и птицы, а также очень крупные особи – тяжелее 50 кг. Также почти везде запрещен провоз собак-брахицефалов – это породы с приплюснутыми мордами вроде мопсов или бульдогов. Исключение для них делает компания "Аэрофлот", однако представители перевозчика советуют владельцам внимательно отнестись к возможным рискам, сообщает Megatyumen.ru.

Чтобы животное допустили до перелета по России, необходим ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации в соответствии с требованиями Россельхознадзора. А для зарубежных стран требований больше, так что лучше внимательно изучить правила, установленные на конкретной территории. Для ввоза животного в большинство стран требуется чипирование.

"Аэрофлот" позволяет провезти одновременно трех животных (в салоне и в багажном отделении). Авиакомпания S7 с 15 февраля 2021 года разрешает на одном рейсе до 5 питомцев в салоне (два на соседнем кресле, три под креслом). В багажном отделении могут лететь до трех животных. В салоне лайнеров Utair могут летать одновременно до 10 домашних животных, к перевозке допускаются кошки и собаки. В качестве зарегистрированного багажа, в багажно-грузовом отсеке разрешается перевозка кошек, собак и птиц.

Отдельно у каждой авиакомпании следует уточнить габариты контейнеров и заблаговременно приобрести нужную переноску. О том, что вы летите с животными, авиакомпании просят сообщать заранее – в основном установлены сроки не позднее, чем за 36 или 48 часов в зависимости от перевозчика.

Также рекомендуется, если животное летит в багажном отсеке, обязательно прикрепить на ошейник брелок с именем питомца и номером телефона владельца.