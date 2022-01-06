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Тюменка оформила кредит на умершую мать

Происшествия, 15:12 06 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Тюмени, которая подозревается в мошенничестве. Об афере в полицию сообщили представители финансовой организации.

Как оказалось, женщина 1970 года рождения воспользовалась персональными данными своей скончавшейся матери, чтобы оформить кредит на сумму 70 тыс. рублей через мобильное приложение банка. Поступившие на счет матери деньги тюменка перевела себе и потратила на личные нужды. Незаконную операцию выявила служба собственной безопасности банка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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# мошенничество

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