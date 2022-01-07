Жители и гости Голышмановского городского округа весело отпраздновали Рождество

Фото: Голышмановское ТВ Фото: Голышмановское ТВ

Праздник Рождества отметили в деревне Быстрой Голышмановского городского округа.

По многолетней традиции гости из разных уголков городского округа собрались у местного Дома художника. В ожидании открытия мероприятия гости могли познакомиться с живописью в галерее под открытым небом, сообщает Голышмановское телевидение.

Праздник начался со святочного шествия - гости прошли вокруг деревни почти километр. Финальной точкой маршрута стал вертеп, где все желающие могли зажечь свечи.

Неподалеку организаторы предусмотрели горку, которая привлекла и детей, и взрослых. Кроме того, гости праздника покататься на лошадях, запряженных в сани.

После завершения святочного шествия на площади у Дома художника начался праздничный концерт, который подготовили артисты Дворца культуры "Юность".

"Я впервые на празднике в Быстрой, и меня поразило насколько дух Рождества сплотил людей. Они все счастливые, стремятся поделиться этой радостью друг с другом", – поделилась впечатлениями гостья праздника Татьяна Овчинникова.