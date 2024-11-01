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Тюменские параспортсмены сдадут нормативы ГТО

Спорт, 11:41 13 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Городской фестиваль "Готов к труду и обороне" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пройдет на базе Легкоатлетического манежа 16 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В программу фестиваля включены виды испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденными Минспорта России. В завершение мероприятия участников наградят медалями и дипломами за участие.

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# люди с ОВЗ , фестиваль ГТО

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