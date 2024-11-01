Тюменские параспортсмены сдадут нормативы ГТО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Городской фестиваль "Готов к труду и обороне" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пройдет на базе Легкоатлетического манежа 16 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В программу фестиваля включены виды испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденными Минспорта России. В завершение мероприятия участников наградят медалями и дипломами за участие.