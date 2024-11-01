Тобольск впервые примет состязания по приключенческому триатлону в 2025 году

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Первый приключенческий триатлон пройдет в Тобольске в 2025 году. Соответствующее соглашение о намерении провести мероприятие спортивной направленности подписали глава города Петра Вагин и представитель АНО по развитию физической культуры и спорта "Паркран Затюменский" Роман Берестовский.

"Всех секретов раскрывать пока не будем. Зрелищное мероприятие состоится в разгар туристического сезона — с 18 по 20 июля. Спортсмены окунутся в атмосферу приключений и истории. Как всем наверняка известно, удачных побегов из нашего Тюремного замка за всю его историю не было", - рассказал в своем Telegram-канале Петр Вагин.

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Организаторы спортивного мероприятия планируют инсценировать непростой путь сбежавших заключенных, проложив маршрут триатлонистов в нагорной части города через Никольский взвоз, по нижнему посаду и по реке Иртыш.

"Проект пилотный, но я уверен, что он станет популярным не только в беговом сообществе, но и у всех желающих узнать лучше историю Древней сибирской столицы", - отметил глава Тобольска.