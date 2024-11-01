Предметы Эрмитажа о войне 1812 года впервые представлены в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бюсты императоров Александра I, Николая I и их жен, копия Александровской колонны, медальоны с воинами, гравюры эпохи Отечественной войны 1812 года из Эрмитажа впервые представлены в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Выставку "Священной памяти Двенадцатого года" из 19 предметов открыли в рамках акции "Дни Эрмитажа".

Ведущий научный сотрудник, главный хранитель отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук Ирина Захарова рассказала тюменцам, что идея поставить на Дворцовой площади монумент о войне 1812 года - Александровскую колонну - возникла спустя 14 лет после ее окончания. Для нее по проекту французского архитектора Огюста Монферрана был взят красный крупнозернистый гранит рапакиви, что с финского языка означает гнилой камень.

"Это сыграло свою роль в годы СССР, колонну хотели демонтировать и сделать памятник Ленину. И только то, что это "гнилой камень", для вождя не подойдет, это ее и спасло. С 1829 по 1834 годы шла работа над объектом. В основу колонны заложена шкатулка со 105 медалями Александра I. Около двух тысяч солдат устанавливали ее на площади, длилось это всего один час 45 минут", - рассказала Ирина Захарова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди предметов мемориализации Отечественной войны — гравюра Нарвских триумфальных ворот, датированная 1820 г. Их установили в 1814 году из дерева и алебастра по проекту архитектора Джакомо Кваренги, это была последняя его работа в России.

"Ворота понадобились для встречи победоносной армии, которая возвращалась из Парижа. Воины прошли под ними четыре раза. Для императора рядом с воротами имелся амфитеатр, было отведено место для оркестра. Через 14 лет ворота обвешали, их демонтировали. На их месте сейчас находятся Триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Стасова. Он постарался сохранить их прежний облик", - уточнила сотрудник Эрмитажа.

Граф, скульптор Федор Толстой изготовил 22 восковых медальона об истории походов российских воинов. На выставке в Тюмени – шесть, в их числе фрагменты битвы при Бородино, освобождения Москвы от войска Наполеона. Есть медальон, посвященный народному ополчению.

В рамках Дней Эрмитажа в музее Словцова с 12 до 17 ноября для жителей и гостей Тюмени, сотрудников музеев проведут цикл лекций, презентацию фильмов и книг из фондов музея. Отдельное внимание уделят детям, для них организована программа "Вместе с феей в Эрмитаж".

Выставка "Священной памяти Двенадцатого года" работает до 12 февраля 2025 г.

Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева