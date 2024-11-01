Пять магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ пополнят парк депо Тюмень до конца года

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Пять магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ пополнят парк депо Тюмень до конца 2024 года. Эти более мощные, в сравнении с тепловозами предыдущих серий, локомотивы используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УФО на направлении Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Общий парк таких машин на СвЖД уже насчитывает более 40 единиц. В Тюмени подготовлена база для обслуживания машин, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ способны водить более тяжелые (на 20 %) составы, чем локомотивы 2ТЭ116 и 2ТЭ10, имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля. Тепловоз новой модификации – полностью отечественная разработка. Выпуск этих локомотивов налажен на Брянском машиностроительном заводе (входит в "Трансмашхолдинг"). Все основные узлы и агрегаты, используемые в конструкции тепловоза, производятся в России.

Кроме того, на СвЖД реализуется программа модернизации тягового подвижного состава предыдущих серий. В условиях сервисных локомотивных депо и на специализированных предприятиях на электровозы устанавливают современное электрооборудование, приборы безопасности, ресурсосбережения, средства связи, системы пожаротушения и кондиционирования воздуха.