Основателя поискового движения Артура Ольховского вспомнят в его день рождения в школе № 37

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Урок памяти, посвященный одному из основателей поискового движения в Тюменской области Артуру Ольховскому, пройдет в школе № 37 в его день рождения - 13 ноября.

Имя Ольховского знакомо тюменцам всех возрастов. Он объединил вокруг себя сотни энтузиастов, помог многим семьям узнать правду о судьбах своих близких, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, вернуть имена героев, чьи подвиги долго оставались безвестны. Вместе с коллегами поисковик проводил занятия, которые позволяли молодому поколению глубже понять историю родной страны.

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

"Артур Ольховский – Почетный гражданин города Тюмени, символ мужества, преданности и верности своим принципам. Его жизнь была посвящена служению людям и сохранению памяти о героях прошлого. Кроме того, он был активным политиком, депутатом Тюменской городской думы, где всегда защищал интересы простых граждан. Его честность и принципиальность заслужили уважение коллег и избирателей. Сегодня ему исполнилось бы 57 лет", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Школа № 37 - родная для Артура Ольховского. В ходе памятного мероприятия специалисты Областного поискового центра его имени проведут экскурсию по уголку боевой славы школы и расскажут о жизни известного земляка.

"Его дело продолжают юные последователи. Память об Артуре Ольховском вечно будет жить в наших сердцах!", - заключил Максим Афанасьев.