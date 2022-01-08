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Житель Тюменского района напал с ножом на брата

Происшествия, 17:44 08 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1983 года рождения с проникающим ножевым ранением доставила в медучреждение Тюменского района бригада скорой помощи.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к преступлению причастен родственник потерпевшего, сообщает региональное УМВД.

Было установлено, что братья отмечали новогодние праздники и поссорились.

Подозреваемый, ранее судимый житель пос. Винзили, свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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# уголовное дело

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