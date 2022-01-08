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120 единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области

Общество, 15:48 08 января 2022

пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Более 120 единиц зарегистрированного гражданского оружия и 100 патронов изъято у жителей региона в ходе профилактического мероприятия "Арсенал", сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

В рамках контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств специалисты проверили более 870 физлиц и более 50 объектов хранения и использования оружия юрлицами.

По результатам поверок выявлено свыше 100 нарушений правил оборота оружия. Граждане добровольно сдали на утилизацию 30 единиц оружия и 11 патронов к нему.

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