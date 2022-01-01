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Трое школьников из Тюменского района получили путевку на международный форум "Шаг в будущее"

Общество, 16:17 10 января 2022

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Трое школьников из Тюменского района примут участие в международном форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в Москве в марте 2022 года. Областной этап завершился в декабре 2021 года, сообщает администрация муниципалитета.

Путевку на форум получили: восьмиклассник из Червишевской школы Евгений Носков с проектом "Манипулятор мини-лаборатория Дружок-1"; девятиклассник Винзилинской школы Кирилл Степанов с проектом "Бесконтактное автоматизированное устройство дезинфекции рук робот-санитайзер"; одиннадцатиклассница Боровской школы Татьяна Пуртова с проектом "Определение уровня шумового загрязнения поселка Боровский".

По итогам областного этапа форума "Шаг в будущее" от Тюменской области в следующий этап вышли 50 участников.

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# Шаг в будущее , школьники

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