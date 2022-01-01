Более пятисот юных ямальцев провели новогодние каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области

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Два детских лагеря юга Тюменской области встречали детей с Ямала и подготовили для них насыщенные новогодние программы.

Попав на зимнюю смену в Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья Республика", ребята стали героями фестиваля детского кино. За основу смены, которая продолжалась с 4 по 10 января, был взят проект "Ноль плюс", реализуемый фондом развития творчества "Жизнь и творчество".

Участники смены под руководством приглашенных кинематографистов и мультипликаторов получают новые знания о кино и анимации.

Оздоровительно-образовательный центр "Серебряный бор" сразу озадачил своих гостей таинственными посланиями, которые они получали на протяжении всех дней заезда "Формула смены". Разгадка этих тайн и загадок сделали отдых юных ямальцев на юге Тюменской области незабываемым.

Всего в нынешние новогодние каникулы в детских лагерях юга Тюменской области, сообщается на сайте правительства Ямала, отдохнули 530 юных ямальцев. 56% путевок получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Остальные - на общих основаниях.