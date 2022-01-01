  • 10 января 202210.01.2022понедельник
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ямальские дети в 2022 году полетят на отдых самолетами без пересадок

Общество, 17:48 10 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все ямальские дети в 2022 году отправятся на отдых в летние лагеря на самолете, без пересадок. Авиакомпания "Ямал", сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, уже прорабатывает этот вопрос.

Всего в 2022 году на отдых в детские лагеря Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской отрасти за счет окружного бюджета планируется отправить 7 тыс. 777 ребят. Это на 7,5% больше, чем в 2021 году. В самый востребованный летний сезон 6 тыс. 292 ребенка отправятся в оздоровительные лагеря, из них 5 тыс. 742 - на море.

Все дети направляются на отдых по путевкам за счет средств бюджета автономного округа. Дорога до места отдыха и обратно оплачивается за счет средств родителей и законных представителей детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперелеты , дети , летняя оздоровительная кампания , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 10.01.2022Жители Тюменской области могут сообщить о торговле суррогатом на горячую линию
18:22 10.01.2022Тюмень вошла в рейтинг популярных направлений для семейного новогоднего путешествия
18:10 10.01.202211 января - события дня
17:59 10.01.2022Психиатр-нарколог после праздничных выходных советует переходить на кефир, морсы и воду с лимоном