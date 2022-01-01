Ямальские дети в 2022 году полетят на отдых самолетами без пересадок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все ямальские дети в 2022 году отправятся на отдых в летние лагеря на самолете, без пересадок. Авиакомпания "Ямал", сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, уже прорабатывает этот вопрос.

Всего в 2022 году на отдых в детские лагеря Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской отрасти за счет окружного бюджета планируется отправить 7 тыс. 777 ребят. Это на 7,5% больше, чем в 2021 году. В самый востребованный летний сезон 6 тыс. 292 ребенка отправятся в оздоровительные лагеря, из них 5 тыс. 742 - на море.

Все дети направляются на отдых по путевкам за счет средств бюджета автономного округа. Дорога до места отдыха и обратно оплачивается за счет средств родителей и законных представителей детей.