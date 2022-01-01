Жители Тюменской области могут сообщить о торговле суррогатом на горячую линию

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О продаже нелегальной алкогольной продукции жители Тюменской области могут сообщить по горячей линии по телефону - (3452) 42-61-85.

В результате употребления контрафакта в городе погибли 9 человек. Сначала по делу были задержаны четверо подозреваемых, позже их число возросло до десяти.

В департаменте потребительского рынка Тюменской области жителям напомнили основные признаки нелегального алкоголя, это отсутствие на бутылке федеральных специальных и акцизных марок, поддельная марка (например, напечатанная на глянцевой бумаге), перекошенная этикетка, или этикетка с орфографическими ошибками, а также продажа алкоголя по заниженным ценам.

"Не стоит покупать бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка - в размере менее 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции, отмечается в сообщении, - коньяк - в размере менее 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции или водку - в размере менее 243 рубля за 0,5 литра готовой продукции".

При изготовлении поддельного алкоголя могут быть использованы ядовитые вещества, опасные для жизни и здоровья, отметили в региональном департаменте потребительского рынка.

Установлено, что с 3 января 2022 г. в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколько человек купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с этикеткой "Родники Сибири". После употребления которой скончались.