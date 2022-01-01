В Тюмени шестерых фигурантов дела о суррогатной водке заключили в СИЗО на два месяца

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Троих фигурантов уголовного дела по статье 238 часть 3 УК РФ, двоих соучастников и продавца магазина отправили в СИЗО до 6 марта 2022 г. Доказана их причастность к изготовлению и сбыту суррогатной водки "Родники Сибири". После ее употребления в Тюмени погибли девять человек.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, основным фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

Установлено, что с 3 января 2022 г. в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколько человек купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с этикеткой "Родники Сибири". После употребления которой скончались.

Суд удовлетворил ходатайство следователя регионального следкома и определил всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, Центральный районный суд избрал меру пресечения двум соучастникам преступления, которые будут содержаться под стражей по 5 марта 2022 г.

Добавим, по решению суда под стражу заключена и сотрудница одного из тюменских магазинов, где продавалась суррогатная водка "Родники Сибири".