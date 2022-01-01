Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина примерно 50 лет погибла на перекрестке улиц Федюнинского и Теплотехников в Тюмени утром 11 января.

"Автомобиль Volkswagen Touareg сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. По словам водителя, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас это выясняется", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Несмотря на усилия медиков, пешеход скончалась. Личность погибшей устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инна Пахомова