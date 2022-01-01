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Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 10:58 11 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина примерно 50 лет погибла на перекрестке улиц Федюнинского и Теплотехников в Тюмени утром 11 января.

"Автомобиль Volkswagen Touareg сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. По словам водителя, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас это выясняется", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Несмотря на усилия медиков, пешеход скончалась. Личность погибшей устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , пешеходы

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