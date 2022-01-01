В тюменской "Жемчужине Сибири" пройдет спартакиада учащихся России по лыжным гонкам

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте

Второй этап XI зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам и первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам пройдет в "Жемчужине Сибири" под Тюменью 18-24 января 2022 года, сообщает Областная спортшкола олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Луизы Носковой.

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа уже подали заявки на участие. Соревноваться будут около 60 спортсменов. Тюменскую область на втором этапе Спартакиады представят десять спортсменов ОСШОР им. Луизы Носковой.

Спортсменов ждут гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафета.