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В тюменской "Жемчужине Сибири" пройдет спартакиада учащихся России по лыжным гонкам

Спорт, 09:37 12 января 2022

ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте

Второй этап XI зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам и первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам пройдет в "Жемчужине Сибири" под Тюменью 18-24 января 2022 года, сообщает Областная спортшкола олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Луизы Носковой.

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа уже подали заявки на участие. Соревноваться будут около 60 спортсменов. Тюменскую область на втором этапе Спартакиады представят десять спортсменов ОСШОР им. Луизы Носковой.

Спортсменов ждут гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафета.

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# лыжные гонки

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