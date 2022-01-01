Четыре отряда государственной противопожарной службы создадут в Тюменской области до 2025 года

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

2021 год для всей системы РСЧС Тюменской области был непростым. Регион, как и вся страна, работал в сложных условиях пандемии. Но были и собственные вызовы – природные пожары и птичий грипп.

Об этом заявил заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин по итогам совещания, посвященного деятельности Тюменской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

"В весенний период пришлось приложить много усилий для тушения природных пожаров. Также велась ликвидация чрезвычайной ситуации на птицефабрике "Боровская", связанная с птичьим гриппом. Большим плюсом можно назвать низкую паводковую обстановку. Тем не менее вся система управления должна быть готова к реакции на любые вызовы природной системы", - отметил Вячеслав Вахрин.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы, решение которых будет способствовать эффективной работе территориальной системы РСЧС. Среди задач, которые были обозначены, назвали доработку систем оповещения и совершенствование механизма взаимодействия, связанного с тушением природных пожаров.

Также специалисты обсудили вопрос создания региональной противопожарной службы. С 1 января 2022 года создан Тюменский отряд противопожарной службы, в ведение которого передано 16 отдельных постов федеральной противопожарной службы Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов с общей численностью личного состава 94 человека.

Всего до 2025 года планируется создать четыре отряда государственной противопожарной службы. Помимо Тюменского это Тобольский, Ишимский и Голышмановский. Будут работать 173 поста противопожарной службы с численностью личного состава 1 тыс. 930 человек.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян также отметил деятельность пожарно-спасательных подразделений в 2021 году.

"Главным управлением МЧС России по Тюменской области была проделана большая и эффективная работа по основным направлениям деятельности. Наша задача - максимально оградить граждан от каких бы то ни было угроз, будь то пожары, аварии на объектах жизнеобеспечения, техногенные ЧС или природные катаклизмы", - отметил он.

В ходе заседания также наградили жителей региона, которые проявили смелость и отвагу при спасении погибавших на водах, сотрудников МЧС, представителей органов исполнительной власти.