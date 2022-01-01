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Чемпионат российской высшей лиги "А" среди женских волейбольных клубов пройдет в Тюмени

Спорт, 13:05 14 января 2022

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболистки "Тюмени" очередные игры чемпионата российской высшей лиги "А" проведут на родной площадке 15 и 16 января. Соперником клуба станет "Омь" из Омска.

По информации тюменского спортклуба, в турнирной таблице ближайшие оппоненты находятся по соседству и имеют в своем активе по девять побед. При этом, "Омь" находится на шестом месте, набрав 29 очков, а подопечные Бориса Якимушкина с 27 баллами идут седьмыми.

В текущем чемпионате команды уже встречались. В Тюмени гостьи оба раза оказались сильнее – 3:1, 3:1.

Матчи в комплексе "Академия спорта" будут начинаться в 18 часов 30 минут.

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