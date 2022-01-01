В Ярковском районе ввели в эксплуатацию новый ФАП

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области ВКонтакте | Фото: Главное управление строительства Тюменской области ВКонтакте

Новый ФАП в с. Караульнояр ввели в эксплуатацию в Ярковском районе. Всего в Тюменской области региональной системе здравоохранения будут переданы здания ФАПов в шести населенных пунктах Тюменской области, сообщает Главное управление строительства.

Пять из них находятся в Ярковском районе - в д. Карбаны, д. Петропавловка, п. Усть-Тавда, с. Плеханово, одно — в с. Готопутово Сорокинского района.

Типовые здания общей площадью 75,7 кв. м изготавливается модулями на заводе, включая наружную и внутреннюю отделку помещений. В основе конструкции — сэндвич-панели с минераловатным утеплителем. Отделка пола выполнена коммерческим линолеумом по листам фанеры, в помещениях с мокрыми процессами предусмотрена гидроизоляция.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации и вентиляции.

"В них предусмотрены помещения под смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, кабинет приема. Отдельное пространство отведено под хранение лекарственных средств. Для персонала оборудованы раздевалка и санузел. Такой ФАП уже несколько лет работает в поселке Кировский Исетского района, - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Новые помещения принимают специалисты здравоохранения. После этого начнется укомплектование ФАПов медицинским оборудованием.

Строительство новых ФАПов - одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи.