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В Тюменской области 354 малыша родились при помощи ЭКО в 2021 году

Общество, 18:10 17 января 2022

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

354 малыша родились при помощи ЭКО в Тюменской области по итогам 2021 г.

По информации регионального департамента здравоохранения, программа вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар в Тюменской области действует с 2006 года. Регион стал одним из первых, в котором стартовала программа по бесплатному для семей экстракорпоральному оплодотворению в рамках национального проекта "Демография".

С 2015 года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране. С 2018 года в тариф ОМС включены расходы на криоконсервацию эмбрионов при проведении ЭКО.

Ежегодно число семей, которым в рождении детей на помощь пришли медицинские технологии, растёт. В самом начале, в 2006 году, участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей. В 2017 году было проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС. А за 2021 год выполнено 1 тыс. 418 процедур, что позволило удовлетворить существующую потребность и снять очередность.

Для 413 женщин процедура ЭКО завершилась наступлением долгожданной беременности. Эффективность экстракорпорального оплодотворения в нашем регионе соответствует российским и мировым критериям результативности.

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# национальный проект Здравоохранение , рождение детей

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