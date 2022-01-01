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Французские и английские колядки прозвучат в органном зале Тюменской филармонии

Общество, 08:12 19 января 2022

Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

Французские и английские колядки под звуки органа услышат тюменцы на концерте в органном зале Тюменской филармонии 19 января, начало в 19 часов. На "Крещенский вечер" слушателей приглашает Мария Блажевич, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе концерта - лучшие органные сочинения Иоганна Баха, фрагменты балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Дух святочных гаданий отразят юмористические "Подблюдные песни" Игоря Стравинского, православные и западные песнопения, посвященные празднику Крещение Господне.

Исполнители - Мария Блажевич (орган), Наталья Евдокимова (сопрано), Наталья Саленко (сопрано), Жанна Стригун (сопрано), Янина Петраш (сопрано), Наталья Зубова (меццо-сопрано), Наталья Терентьева (меццо-сопрано).

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.

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