Французские и английские колядки прозвучат в органном зале Тюменской филармонии

| Фото: Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

Французские и английские колядки под звуки органа услышат тюменцы на концерте в органном зале Тюменской филармонии 19 января, начало в 19 часов. На "Крещенский вечер" слушателей приглашает Мария Блажевич, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе концерта - лучшие органные сочинения Иоганна Баха, фрагменты балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Дух святочных гаданий отразят юмористические "Подблюдные песни" Игоря Стравинского, православные и западные песнопения, посвященные празднику Крещение Господне.

Исполнители - Мария Блажевич (орган), Наталья Евдокимова (сопрано), Наталья Саленко (сопрано), Жанна Стригун (сопрано), Янина Петраш (сопрано), Наталья Зубова (меццо-сопрано), Наталья Терентьева (меццо-сопрано).

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.