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На пешеходном переходе в Тюмени иномарка сбила женщину

Происшествия, 10:48 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщину 1978 года рождения сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на Ткацком проезде в Тюмени утром 20 января.

"Пешехода сбил водитель автомобиля Chevrolet. Женщина травмирована. Обстоятельства аварии выясняются", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

19 января в 21 час 30 минут у дома № 33 на ул. Льва Толстого на пешеходном переходе водитель автомобиля KIA сбил женщину 1979 года рождения. У нее, по предварительным данным, травмы плеча и колена.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , пешеходный переход

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