На пешеходном переходе в Тюмени иномарка сбила женщину

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщину 1978 года рождения сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на Ткацком проезде в Тюмени утром 20 января.

"Пешехода сбил водитель автомобиля Chevrolet. Женщина травмирована. Обстоятельства аварии выясняются", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

19 января в 21 час 30 минут у дома № 33 на ул. Льва Толстого на пешеходном переходе водитель автомобиля KIA сбил женщину 1979 года рождения. У нее, по предварительным данным, травмы плеча и колена.

Инна Пахомова