Пожар в коридоре дома на улице Олимпийской в Тюмени мог произойти из-за поджога

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня стало предварительной причиной пожара в многоэтажке на ул. Олимпийской в Тюмени вечером 19 января.

На четвертом этаже девятиэтажного дома № 23 произошел пожар в коридоре. "На место были направлены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части - 11 человек, две единицы техники. До их прибытия жильцы дома смогли своими силами ликвидировать огонь", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Пламя повредило внутреннюю отделку коридора на площади 0,5 кв. метра.

Инна Пахомова