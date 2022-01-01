  • 20 января 202220.01.2022четверг
  • USD76,8697
    EUR87,1318
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожар в коридоре дома на улице Олимпийской в Тюмени мог произойти из-за поджога

Происшествия, 12:38 20 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня стало предварительной причиной пожара в многоэтажке на ул. Олимпийской в Тюмени вечером 19 января.

На четвертом этаже девятиэтажного дома № 23 произошел пожар в коридоре. "На место были направлены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части - 11 человек, две единицы техники. До их прибытия жильцы дома смогли своими силами ликвидировать огонь", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Пламя повредило внутреннюю отделку коридора на площади 0,5 кв. метра.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 20.01.2022В Тюмени суд отклонил жалобу Виталия Бережного о превышении полномочий сотрудниками полиции
13:45 20.01.2022Тоболяк украл у арендатора перфоратор и ноутбук
13:00 20.01.2022В Тюмени эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
12:38 20.01.2022Пожар в коридоре дома на улице Олимпийской в Тюмени мог произойти из-за поджога