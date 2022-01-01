Должник по алиментам прятался от пристава в арестованной машине

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Не желая платить алименты своему сыну, 30-летний тюменец спрятался в машине, арестованной судебными приставами. Долг мужчины составил 70 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее со счета должника была списана незначительная сумма. После этого тюменец явился в отдел для разбирательства, поскольку не планировал платить долг.

Судебный выяснил, что в собственности у мужчины есть автомобиль Nissan. Сотрудник выехал по месту проживания должника и оформил арест имущества. Но тюменец закрылся в салоне автомобиля, спасая машину от эвакуации.

Через некоторое время мужчина все же понял абсурдность сложившейся ситуации, вышел из машины. Уже через час он предоставил судебному приставу чек об оплате всей суммы долга, отменив таким образом арест своего машины.