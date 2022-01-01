В Тюменской области выявили 366 новых случаев COVID-19

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У 366 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Скончались 11 пациентов, выздоровели 112, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 49 тыс. 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 692 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 719 человек.

В Москве заболели 15 тыс. 987 человек, в Санкт-Петербурге - 5 тыс. 922, в Московской области - 4 тыс. 424.

В Свердловской области заболели 733 человека, в Ханты-Мансийском АО - 665, в Челябинской области - 353, в Ямало-Ненецком автономном округе - 295, в Курганской области - 92.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 987 тыс. 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 тыс. 752 летальных исхода, выздоровели 9 млн 975 тыс. 52 человека.