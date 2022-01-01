В Тюменской области дополнительно могут привлечь 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медвузов для борьбы со всплеском COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области из-за распространения омикрона нагрузка на здравоохранение может превысить пиковые показатели из-за всплеска заболеваемости COVID-19. В связи с этим здравоохранение будет усиливать свои медицинские мощности, в частности за счет привлечения студентов.

Как сообщает региональный информационный центр правительства, для работы могут быть дополнительно привлечены до 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медицинского университета и медколлеждей.

Все это время в Тюмени в поликлиниках и пунктах вакцинации работают 220 студентов–добровольцев Тюменского медицинского университета. Волонтеры регулируют потоки горожан, заполняют документацию, работают с электронными базами данных. Студенты старших курсов ставят прививки, проводят осмотр пациентов перед вакцинацией, работают помощниками врачей-терапевтов, сообщает пресс-служба вуза.