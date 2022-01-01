  • 21 января 202221.01.2022пятница
  • USD76,4408
    EUR86,8215
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 1 тыс. врачей и 1 тыс. 375 медработников задействуют в Тюменской области при ухудшении эпидситуации

Общество, 09:16 21 января 2022

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области поставки кислорода в моногоспитали могут увеличить в 10 раз

При ухудшении эпидемиологической ситуации в Тюменской области дополнительно могут привлечь еще 990 врачей и 1 тыс. 375 средних медработников, сообщает региональный информационный центр правительства.

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе оказывают 322 врача и 603 средних медицинских работника.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в регионе 20 января. Заболел мужчина 46 лет, полный курс вакцинации он не прошел. За границу не выезжал, с заболевшими, а также приезжими из-за рубежа, не контактировал, что говорит о циркуляции нового штамма среди жителей региона. Пациент лечится в моногоспитале.

За последние сутки в области зарегистрировали 364 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировали 94 тыс. 843 случая, выздоровели 83 тыс. 787 человек, полный курс вакцинации прошли 990 тыс. 284.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , коронавирус , моногоспитали

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:15 21.01.2022В Тюменской области 160 тысяч жителей прошли ревакцинацию
09:59 21.01.2022В Тюменской области есть возможность увеличить число КТ-исследований до 2,5 тысяч в сутки
09:48 21.01.2022В Тюменской области дополнительно могут привлечь 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медвузов для борьбы со всплеском COVID-19
09:37 21.01.2022В Тюменской области поставки кислорода в моногоспитали могут увеличить в 10 раз