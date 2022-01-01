Около 1 тыс. врачей и 1 тыс. 375 медработников задействуют в Тюменской области при ухудшении эпидситуации

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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При ухудшении эпидемиологической ситуации в Тюменской области дополнительно могут привлечь еще 990 врачей и 1 тыс. 375 средних медработников, сообщает региональный информационный центр правительства.

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе оказывают 322 врача и 603 средних медицинских работника.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в регионе 20 января. Заболел мужчина 46 лет, полный курс вакцинации он не прошел. За границу не выезжал, с заболевшими, а также приезжими из-за рубежа, не контактировал, что говорит о циркуляции нового штамма среди жителей региона. Пациент лечится в моногоспитале.

За последние сутки в области зарегистрировали 364 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировали 94 тыс. 843 случая, выздоровели 83 тыс. 787 человек, полный курс вакцинации прошли 990 тыс. 284.