В Тюменской области у 364 человек подтвердился COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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364 случая коронавируса зафиксировано в Тюменской области за сутки. Скончались восемь человек, выздоровели 118, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 38 тыс. 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 478 человек.

В Москве заболели 11 тыс. 557 человек, в Санкт-Петербурге - 4 тыс. 753, в Московской области - 2 тыс. 795.

В Свердловской области выявили 695 случаев, в Челябинской области - 313, в Ханты-Мансийском АО - 447, в Ямало-Ненецком АО - 131, в Курганской области - 89.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 млн 938 тыс. 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 тыс. 60 летальных исходов, выздоровели 9 млн 950 тыс. 333 человека.