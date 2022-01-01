Число пациентов с ковидом в больницах Тюменской области не меняется, несмотря на рост заболеваемости

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Число пациентов с ковидом в больницах Тюменской области практически не меняется, несмотря на рост заболеваемости. Количество занятых коек на 3 января 2022 года составило 1 тыс. 204, утром 19 января – 1 тыс. 192.

Как сообщил губернатор Александр Моор во время видеообращения, посвященного ситуации с распространением коронавируса в регионе, хотя заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выросла на 46% на второй неделе 2022 года, количество занятых коек практически не изменилось. "Это говорит о том, что в целом болезнь протекает в более легкой форме", - отметил он.

На пике заболеваемости осенью 2021 года количество занятых коек превышало 3 тыс. 200.

Губернатор обратился к пожилым жителям с призывом ограничить контакты, минимизировать поездки в транспорте и посещение общественных мест. Он рекомендовал всем предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников.

По данным на 19 января в области зарегистрировали 363 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировали 94 тыс. 479 случаев, выздоровели 83 тыс. 669 человек, полный курс вакцинации прошли 985 тыс. 604.