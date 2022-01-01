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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

363 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 13:43 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

363 случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки. Зафиксирована смерть девяти человек, выздоровели 109 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 920 человек.

В Москве заболели 8 тыс. 795 человека, в Санкт-Петербурге - 4 тыс. 382, в Московской области - 2 тыс. 626.

В Свердловской области выявили 628 случаев болезни, в Ханты-Мансийском автономном округе - 299, в Челябинской области - 250, в Ямало-Ненецком автономном округе - 101, в Курганской области - 83.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 899 тыс. 411 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 323 тыс. 376 летальных исходов, выздоровели 9 млн 925 тыс. 855 человек.

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# коронавирус

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