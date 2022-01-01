Ольга Кузнечевских: коллективный иммунитет поможет противостоять "омикрону"

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

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Пройти вакцинацию и ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции призвала жителей Тюменской области заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. Она подчеркнула, что только достаточный уровень коллективного иммунитета поможет противостоять новому штамму коронавируса, снизить количество госпитализаций и летальных исходов.

"Сейчас появился новый штамм "омикрон", который очень заразен. Один носитель "омикрона" заражает восемь человек, тогда как при самой заразной на планете болезни – кори - один человек заражает девятерых. То есть разница небольшая. Поэтому наша задача - ревакцинироваться тем, у кого подошло время, и вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал", - отметила Ольга Кузнечевских.

В настоящее время в Тюменской области уровень коллективного иммунитета составляет 72%. Благодаря этому даже при росте заболеваемости не увеличивается число занятых коек, большинство тюменцев переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно. Кроме того, не растет смертность от COVID-19.

"Если в регионе будет достаточное количество вакцинированных, то, надеюсь, мы эту волну пройдем легче, чем было с "дельтой". Важно помнить и о санитарных требованиях – продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и другие меры безопасности", - добавила Ольга Кузнечевских.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор призвал пожилых жителей региона ограничить контакты, минимизировать посещение мест массового скопления людей и поездки в общественном транспорте. Руководителям предприятий рекомендовали перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы.

По данным на 19 января в регионе зарегистрировали 363 случая заражения COVID-19, всего с начала пандемии зафиксировали 94 тыс. 479 случаев, выздоровели 83 тыс. 669 человек. Полный курс вакцинации прошли 985 тыс. 604 человека.

Любовь Голышева