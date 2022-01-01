В УФО "омикрон" не выявили только в Тюменской области и Югре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Уральском федеральном округе случаев заболевания "омикроном" не выявлено только в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает РИА Новости.

"За последние сутки штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в пяти регионах России, на данный момент данный штамм не зафиксирован в 30 субъектах страны", - отмечено в сообщении.

Официально в Центральном федеральном округе "омикрон" не зафиксирован в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе единственным регионом, куда не добрался новый штамм, остается Ненецкий автономный округ.

Во всех регионах Юга России и Северного Кавказа отмечены случаи выявления "омикрона", а в Ставропольском крае он стал уже доминирующим штаммом. Четыре региона - Удмуртия, Мордовия, Ульяновская и Саратовская области - не зафиксировали его в Приволжском федеральном округе.

Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край и республика Алтай продолжают готовиться к приходу нового штамма коронавируса в Сибири. А на Дальнем Востоке без изменений, там "омикрон" пока не выявлен на Камчатке, Сахалине, Магадане, Чукотке, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты.

Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".