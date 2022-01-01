На Ямале школьников переводят на дистанционное обучение с 24 января

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дистанционное образование для детсадовцев, школьников с первого по восьмой классы вводится с 24 января на две недели. Об этом правительство ЯНАО сообщает в своем Телеграм-канале.

"В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Работодателям рекомендуют перевести до 50% работников на удаленку, в приоритете - люди старшего возраста, беременные женщины.

Все массовые мероприятия в округе отменяются до 15 февраля.