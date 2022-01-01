В Тюменской области зарегистрирован первый случай омикрон-штамма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Заболел мужчина 46 лет, полный курс вакцинации он не прошел. За границу не выезжал, с заболевшими, а также приезжими из-за рубежа, не контактировал, что говорит о циркуляции нового штамма среди жителей региона.

Мужчина проходит лечение в моноинфекционном госпитале. Ситуация находится на контроле.

Новый геновариант вируса SARS-CoV-2 выявили в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью, поэтому вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. Очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих – мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, постараться избегать массового скопления людей и самое главное – вакцинироваться.