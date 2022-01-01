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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области поставки кислорода в моногоспитали могут увеличить в 10 раз

Общество, 09:37 21 января 2022

Тюменские моногоспитали обеспечены запасом кислорода | Фото: Тюменские моногоспитали обеспечены запасом кислорода

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От пяти до восьми тонн кислорода в сутки используют тюменские моногоспитали при лечении пациентов с COVID-19. При развертывании максимального количества дополнительных коек этот показатель может увеличиться до 50 тонн.

Об этом рассказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба Тюменской области в ходе обсуждения плана по привлечению дополнительных сил и ресурсов в региональную систему здравоохранения при ухудшении эпидситуации по новой коронавирусной инфекции.

Она отметила также, что в регионе обеспечено наличие постоянного суточного запаса кислорода не менее 400 тонн.

Добавим, что в Тюменской области может быть развернуто в общей сложности 7 тыс. 800 коек, в том числе - до 2 тыс. детских. Кроме того, есть возможность развернуть до 400 коек в дневных стационарах.

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе оказывают 322 врача и 603 средних медицинских работника. При ухудшении эпидемиологической ситуации к этой работе дополнительно могут быть привлечены еще 990 врачей и 1 тыс. 375 средних медработников.

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# коронавирус , Наталья Логинова

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09:37 21.01.2022В Тюменской области поставки кислорода в моногоспитали могут увеличить в 10 раз