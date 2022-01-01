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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области есть возможность увеличить число КТ-исследований до 2,5 тысяч в сутки

Общество, 09:59 21 января 2022

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

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До 2 тыс. 500 КТ-исследований в сутки могут провести в медучреждениях Тюменской области в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом заявила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова во время заседания оперативного штаба.

Возможность увеличения исследований на компьютерном томографе даст новое оборудование, закупленное регионом и ресурсы частных клиник, отметила Логинова.

Она напомнила, что в период ноябрьского пика заболеваемости проводилось около 1 тысячи 500 компьютерно-томографических исследований в сутки.

Добавим, что обследование на томографах чаще всего проводят на 5-7 день заболевания человека коронавируса. Для назначения обследования важны серьезные признаки - высокая температура, сниженное содержание кислорода в крови, признаки поражения легких при прослушивании.

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# исследования , коронавирус , Наталья Логинова

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