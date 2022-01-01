В Тюменской области 160 тысяч жителей прошли ревакцинацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

160 тыс. жителей Тюменской области прошли ревакцинацию. Они сделали прививку от коронавирусной инфекции спустя 4-6 месяцев после основного курса вакцинации.

Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова во время заседания оперштаба, который посвятили обсуждению плана по привлечению дополнительных сил и ресурсов в региональную систему здравоохранения при ухудшении эпидситуации по новой коронавирусной инфекции.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, план по вакцинации выполнен - 80% от взрослого населения.

Сделать прививку от ковида можно в поликлиниках, пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, спортивных объектах области.

Узнать о дополнительных пунктах вакцинации в Тюмени можно по ссылке.