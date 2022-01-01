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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 160 тысяч жителей прошли ревакцинацию

Общество, 10:15 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

160 тыс. жителей Тюменской области прошли ревакцинацию. Они сделали прививку от коронавирусной инфекции спустя 4-6 месяцев после основного курса вакцинации.

Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова во время заседания оперштаба, который посвятили обсуждению плана по привлечению дополнительных сил и ресурсов в региональную систему здравоохранения при ухудшении эпидситуации по новой коронавирусной инфекции.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, план по вакцинации выполнен - 80% от взрослого населения.

Сделать прививку от ковида можно в поликлиниках, пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, спортивных объектах области.

Узнать о дополнительных пунктах вакцинации в Тюмени можно по ссылке.

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# вакцинация , коронавирус

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