В Тюменской области сформирован запас лекарств для лечения коронавируса на три месяца

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области создан запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, достаточный для 2,5-3 месяцев работы, сообщает региональный информационный центр правительства.

Медики оценивают ситуацию с распространением коронавируса в регионе как спокойную, но готовятся к возможному увеличению больных.

Ранее заместитель губернатора Ольга Кузнечевских отметила, что только достаточный уровень коллективного иммунитета поможет противостоять новому штамму коронавируса, снизить количество госпитализаций и летальных исходов. "Сейчас появился новый штамм "омикрон", который очень заразен. Один носитель "омикрона" заражает восемь человек, тогда как при самой заразной на планете болезни – кори - один человек заражает девятерых. То есть разница небольшая. Поэтому наша задача - ревакцинироваться тем, у кого подошло время, и вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал", - сказала она.

20 января в регионе зарегистирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Заболел мужчина 46 лет, полный курс вакцинации он не прошел. За границу не выезжал, с заболевшими, а также приезжими из-за рубежа, не контактировал, что говорит о циркуляции нового штамма среди жителей региона. Пациент лечится в моногоспитале.