Житель Тюмени заболел "омикроном" после первой прививки от коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец, у которого 20 января выявили новый штамм коронавируса "омикрон", не прошел полный курс вакцинации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

46-летний мужчина за границу не выезжал. Сейчас он проходит лечение в моноинфекционном госпитале.

Штамм "омикрон" передается в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм "дельта". Человек, заболевший "омикроном", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Особенно интенсивно "омикрон" распространяется среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо обратилась к жителям региона с призывом соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности и личной гигиены, а самое главное - своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19.