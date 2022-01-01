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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюмени заболел "омикроном" после первой прививки от коронавируса

Общество, 15:38 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец, у которого 20 января выявили новый штамм коронавируса "омикрон", не прошел полный курс вакцинации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

46-летний мужчина за границу не выезжал. Сейчас он проходит лечение в моноинфекционном госпитале.

Штамм "омикрон" передается в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм "дельта". Человек, заболевший "омикроном", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Особенно интенсивно "омикрон" распространяется среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо обратилась к жителям региона с призывом соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности и личной гигиены, а самое главное - своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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