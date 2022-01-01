Борис Титов одобрил кандидатуру Павла Меньщикова на пост бизнес-омбудсмена в Тюменской области

admtyumen.ru admtyumen.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру юриста Павла Меньщикова на пост регионального бизнес-омбудсмена, внесенную губернатором Александром Моором.

Кандидатуру опытного юриста и управленца Павла Меньщикова поддержали тюменские региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России".

Павел Меньщиков сменит на посту регионального бизнес-омбудсмена Ларису Невидайло. Она отстаивала интересы тюменского бизнеса на протяжении семи лет (с сентября 2013 года), с 25 ноября 2021 года основательница сети "Максим" вернулась в ресторанный бизнес.

Меньщиков окончил Тюменский госуниверситет. Работал в юридических компаниях, затем создал и возглавил собственное юридическое предприятие, а с 2014 года трудится в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области назначается на должность губернатором по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет.