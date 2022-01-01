Тюменцев приглашают обучиться туристическому бизнесу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа гостевого бизнеса стартует в Тюменской области с 25 января. Занятия бесплатные. К обучению приглашаются представители бизнеса из сферы гостеприимства: услуги по проживанию, общественному питанию, развлечениям, и предприниматели, которые занимаются производством: товаров, услуг, фермерские хозяйства, и желают войти в сектор промышленного туризма.

Приоритет отдадут представителям муниципалитетов, сообщает региональное инвестиционное агентство. Задача школы - повысить уровень предпринимательских компетенций участников проекта для развития сельских территорий и туризма.

Школы гостевого бизнеса реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".