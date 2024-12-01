В Тюмени выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Сдать ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году могут выпускники 11 классов прошлых лет. Прием соответствующих заявлений в городском департаменте образования начнется до 1 февраля 2025 года, пишет "Вслух.ру".

К заявлению также необходимо приложить оригиналы и копии следующих документов: паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства), СНИЛС, аттестата о среднем общем образовании. При смене ФИО - свидетельство о браке или свидетельство о перемене имени.

Заявления принимают в департаменте по адресу: ул. Володарского, 13, кабинет 202, в будни с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.