Тюменцы могут получить бесплатную урологическую помощь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онкологические заболеваний мочевыделительной системы на ранних стадиях выявляют в центре амбулаторной урологии Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени. Попасть на консультацию к урологу по полису ОМС при наличии показаний могут не только жители областного центра, но и Ярковского, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

За семь месяцев работы центра было выполнено 102 диагностические процедуры, которые помогли выявить 16 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Воспалительные процессы в предстательной железе диагностируются уже в возрасте 25–30 лет. И чем старше мужчина, тем регулярнее должны быть посещения уролога", — считает врач-уролог центра амбулаторной урологии МКДЦ Антон Клиот.

Консультация и осмотр необходимы, если в течение года вы обращались за медицинской помощью по поводу нарушения мочеиспускания, страдали онкологическими заболеваниями мочеполовой системы, имелись эпизоды почечной колики, атаки острого пиелонефрита, эректильной дисфункции, бесплодия, прочих заболеваний органов мочеполовой системы, сообщает пресс-служба медучреждения.