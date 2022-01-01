Владимир Якушев отметил важность профилактики заболеваний

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Сохранение здоровья, повышение иммунитета – в первую очередь задача самого человека. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России Владимир Якушев, комментируя итоги семинара-совещания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Здравоохранение".

Участники совещания заслушали доклад об опыте работы зарубежных стран в борьбе с COVID-19 и развитии систем мирового и национального здравоохранения.

По данным международных экспертов, потенциал повышения эффективности систем здравоохранения в разных странах мира достигает 22%. Огромную роль в этом играют цифровые, аналитические и информационные технологии.

"Я уверен, что потенциал у нашей системы здравоохранения гораздо больше 22 процентов - пандемия вскрыла множество узких мест в нашей системе заботы о здоровье граждан, и мы эти изъяны исправляем в режиме реального времени", - отметил Владимир Якушев.

Полпред также обратил особое внимание на необходимость существенного повышения качества медицинского образования, без которого невозможна масштабная модернизация системы здравоохранения.

"Выпускники профильных вузов должны не только получить качественные и современные знания, но и иметь возможность практиковаться в медицинских центрах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, под руководством ведущих специалистов. Наконец, должна заработать эффективная система постоянной переподготовки медицинских работников", - считает полпред главы государства.

Кроме того, Владимир Якушев в очередной раз обратил внимание на важность профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

"Мы, безусловно, справимся с пандемией. Но никто не спрогнозирует, с какими еще вызовами может столкнуться человечество. Поэтому каждый из нас должен понимать, что здоровый образ жизни, спорт, отказ от вредных привычек – это элементарная основа качества нашей жизни, и никакие лекарства не смогут их заменить", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко