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В Тюменской области 73 объекта включены в план строительства на 2022 год

Экономика, 16:57 24 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по 73 объектам строительства Тюменской области в сферах образования, спорта, культуры включены в план на 2022 год. При этом все они будут находиться на разных стадиях строительства.

Об этом рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов во время программы "Час Тюмени" в эфире радио "Вести FM" 24 января.

"Эти объекты находятся в основном в городах региона, в Тюменском районе – второй после Тюмени муниципалитет по количеству объектов строительства. На каких-то объектах работу уже ведутся и будут завершены, какие-то только начнутся и перейдут на следующий год, а где-то только на этапе проектно-сметной документации", - говорит Перевалов.

Большое внимание в Тюменской области уделят деревянным школам, им на смену должны прийти новые. По словам начальника ГУСа, ежегодно десяток таких малокомплектных, деревянных школ обновляется. На сегодня в регионе осталось меньше 60-ти. В течение пяти лет эта программа будет завершена.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , Павел Перевалов , строительство

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