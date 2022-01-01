Четверть из 8 тыс. коек в госпиталях Уральского федерального округа свободна

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регионы Уральского федерального округа постепенно наращивают коечный фонд - на случай увеличения числа пациентов с COVID-19, которым требуется лечение в стационарах. На 22 января в УФО развернуто почти 8 тыс. коек, четверть из них свободны, сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

По его словам, активный рост заболеваемости будет продолжаться. Значительный рост числа новых случаев COVID-19 отмечен в последние дни во всех регионах УФО. С 18 по 22 января коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший - прим.) вырос с 1,27 в среднем по федеральному округу до 1,77, а в Югре и на Ямале – свыше 3.

"Это еще не пик. Большинство болеет не тяжело. Но есть риск, что много людей будут выпадать из производственного процесса. Это может негативно сказаться на таких сферах, как образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Поэтому очень важно организовать работу по экспресс-тестированию работников этих отраслей. Оперативно выявлять заболевших и выводить их из коллективов", - поставил задачу Владимир Якушев.

По мнению полпреда, главам регионов в соответствии с эпидемиологической ситуацией целесообразно организовать переход организаций различных сфер деятельности на дистанционный формат работы.

Владимир Якушев поручил уделить особое внимание работе кол-центров и телефонной линии "122". Количество звонков в ближайшее время увеличится в разы, поэтому нужно организовать систему дозвонов максимально качественно.

Растут темпы вакцинации. На 21 января полностью привиты 51,6% жителей федерального округа (6,3 млн человек). Увеличиваются также объемы тестирования на COVID-19. По данным на 22 января, в УФО выполняют 321 тест на 100 тыс. населения.

Евгений Бабенко